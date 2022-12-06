6人認4年前尖沙咀扑頭劫千萬港元　今被判監1至8年

2018年尖沙咀發生扑頭劫案，多名南亞裔及本地男子，趁2名貿易公司職員到找換店兌換1,000萬港元現金、準備搬上車運走之際，用玻璃樽扑頭施襲並將現款搶走，失款至今未被起回。警方其後拘捕多人，當中9人被控搶劫罪，其中2名巴基斯坦裔男子及1名本地青年，只承認有份打人，但不知事件涉及搶劫，3人去年經審訊後被裁定搶劫罪名不成立，但交替控罪普通襲擊成立，被法官判監禁1年。餘下6人則於早前承認搶劫罪，今天（6日）於高院原訟庭接受判刑。除1人只參與襲擊事主並無參與行劫被判監1年外，其餘5人則有一定程度參與搶劫，被判監6年8個月至8年不等。

今午接受判刑的6名被告依次是黃煒峰、鄧子聰、王梓健、曾瀚衡、鄭耀旻及徐鎮遠（現年介乎21至35歲）。除王梓健因法官金貝理相信他只參與襲擊事主，沒參與行劫而判囚1年外，其餘眾人則因應其案中角色及收取的報酬等而分別判監7年8個月、6年8個月、8年、7年4個月及7年。法官指案件明顯是有預謀有組織聚眾犯案，且有使用暴力，且有部分被告聘用其他被告，法官相信他們雖非主腦但對整宗行劫案均知情，而案件亦有加刑因素。

案中另有3名被告文雅法、NABEEL及郭政樂，其中首2名被告為持香港身份證的巴基斯坦裔人士。3人於去年否認搶劫罪，經審訊後被裁定交替的襲擊罪成，被判囚1年。9名被告被控於2018年8月8日，在中間道遠東大廈外搶劫謝立峰及陳進波，劫去1,000萬港元現金。案情指2名事主為貿易公司職員。案發當晚7時許，他們到中間道遠東大廈附近一找換店兌換1,000萬港元，並以2個行李篋載住，準備乘私家車載離現場。當他們搬錢上車時，有人突然從後用玻璃樽襲擊私家車司機頭部，賊人其後奪走2個行李篋，乘接應私家車逃去，遇襲司機則由救護車送院治理。 警方翻查相關閉路電視片段後，先後拘捕包括該9名被告。

案件編號：HCCC 139/2020