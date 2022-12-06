今增9952確診 輸入佔725宗 再創近3年疫情新高

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(6日)本港新增9,952宗確診個案，包括9,227宗本地個案，至於725宗輸入個案，則再破3年疫情以來記錄。醫管局方面，新增16宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,629名新冠死者。另外，本地個案中，新增9宗XBB及2宗BQ.1.1本地亞系個案。

中心續指，一直透過基因分析，密切監察確診檢測個案涉及變種病毒株的情況。截至今日零時零分，本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7，以及36宗BQ.1.1亞系個案；另累計發現113宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及123宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增26間院舍出現個案；涉及14間安老院舍及12間殘疾院舍，共有34名院友及7名職員染疫，故有67名院友及1名職員列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有923間學校呈報共2,472宗個案，涉及2,122名學生及350名職員；有36間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。