梁君彥指非急切性　拒批林筱魯就港鐵將軍澳綫事故提緊急質詢

港鐵將軍澳綫在前日早上繁忙時間發生事故，議員林筱魯要求在明日(7日)召開的立法會大會上提出急切口頭質詢，促政府交代將就上述事故會採取的有關行動，以及如何向香港鐵路有限公司及其管理層問責。立法會主席梁君彥今日(6日)作出裁決，拒絕林提出緊急質詢的申請，指不符合《議事規則》第24(4)條中性質急切的條件。

梁君彥表示，留意到近日接連發生列車事故，令人憂慮鐵路服務的安全，而上述事故導致港鐵將軍澳綫在早上繁忙時間的列車服務受阻，大批乘客受到影響，對此亦感到關注。他亦得悉機電工程署昨日(5日)已要求港鐵公司在短期內就事故完成調查並提交詳細調查報告，而港鐵公司亦指將就近日兩宗列車事故展開深入的專項調查，同時檢討現有的資產管理及維修保養制度。梁認為即使該質詢在日後的立法會會議才提出，亦不會失卻意義。而鐵路事宜小組委員會早前在本月2日的會議上，與政府及港鐵公司討論上月13日荃灣綫列車事故，他認為林筱魯可考慮透過該平台，與政府當局及港鐵就該等事故及整體鐵路服務的安全作全面和深入的討論。

經考慮所有相關因素後，梁君彥認為擬提問的事項不符合《議事規則》第24(4)條中「性質急切」的條件，故其申請不獲接納。