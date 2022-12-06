支聯會拒交資料案　鄒幸彤廣東話作供　控方質疑為上訴建基礎

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。當中鄒幸彤及另外2人不認罪，案件今日（6日）在西九龍裁判法院續審，本案以英文審訊，證人可自選擇以任何語言作供，鄒用廣東話親自作供，控方質疑鄒明明能用英文作供，但蓄意選用廣東話作供，是想在場人士用中文聽她的想法，希望引起更多媒體報道，甚至是為以後上訴建立基礎。鄒稱想用最準確的語言作供，她選擇作供當然是想有人聽到，但否認想藉翻譯誤差建立上訴基礎。案件押後至本周六（10日）續審，屆時控方繼續盤問鄒。

受審的3名被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（37歲、大律師）、前常委鄧岳君（53歲、無業）和徐漢光（72歲、退休人士）。鄒幸彤作供指，支聯會尊重每人的自由意志、自主選擇，而非像政權將所有反對聲音歸類為無自由意志的代理人或被煽動的愚民。支聯會作為無權無勢的普通人，沒辦法承諾作出即時改變，但可以承諾所有同樣選擇民主承擔的人，會一直同行，而且守了這個承諾33年。在支聯會這個理念先行的團體，單憑捐款並不能取得話語權，必須付出時間和精力在機構上的人，才有能力影響組織的發展和方向。鄒最後指，面對國安法，支聯會的反抗或許是螳臂當車，但若可令橫行的權力收斂，不再輕易用外國代理人這個標籤，支聯會總算守住承諾。並強調要在濫權的時代留下紀錄，即使要以人身自由作為代價。

控方代表、署理助理刑事檢控專員張卓勤質疑鄒刻意選用廣東話作供，是想他人聽到她用中文說出其看法，又質疑鄒的口供混合了她的政治看法。鄒回應指，本審訊原本就是政治性質，她提供的證據當然會有政治成分，不是她的意願或意圖問題，而是真正處理審訊內容時，根據避不開政治。控方又問鄒有否因其看法及本案政治性質，令她對警方發出通知書此事有徧見。鄒不同意，澄清以她理解支聯會不受相關條文附表規管，因此不用依從通知書指示提交資料。

案件編號：WKCC 3633/2021