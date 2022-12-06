當局先為不達標舊樓改善消防安全　議員倡納入差餉分期收回費用

保安事務委員會今日(6日)向立法會提交的報告中，提到多項有關負責監察和研究與政府保安政策及公眾關注的項目。其中，委員會關注舊樓提升合乎要求的防火保障，但不少舊樓業主基於知識、籌組能力或資金而未能遵從《消防安全(建築物)條例》。針對上屆政府修訂條例，賦權消防處和屋宇署可先替目標舊樓進行消防安全改善工作，並收回有關費用，委員建議政府可透過將有關費用納入徵收差餉通知書，向業主分期收回有關費用。

當局已於今年7月就上述修例建議諮詢事務委員會，同時展開為期3個月的公眾諮詢。有關立法建議大致以《建築物條例》(第123章)下的類似機制為藍本。委員關注當局及業界是否有能力應付有關需求，及時消除目標樓宇的消防安全隱患，以及有何機制釐定有關工程的先後次序和處理可能因選取工程方案及工程質素而引起的爭議。

為減輕有關工程對業主造成的財政負擔，料工程費用由3層樓宇約30萬港元至12層以上樓宇約200萬港元不等，尤其是對財力有限的業主造成的負擔，委員建議當局可透過將有關金額納入徵收差餉通知書，向業主分期收回有關費用。現時全港約有200至400幢目標樓宇須由消防處和屋宇署進行消防安全改善工程，而當局已計劃於明年向立法會提交有關立法建議，委員建議邀請民政署進行相關宣傳工作，讓可能受建議影響的業主和佔用人了解有關建議。

另外，保安局擬於上水缸瓦甫建造警察訓練設施，內有槍械訓練設施、直升機坪、具有香港實境的特別行動訓練設施，建造費估算29.8億港元，目標在4年內竣工。委員會表示，面對全球日益嚴峻的恐怖活動和本土恐怖主義的威脅，委員建議警方日後與其他紀律部隊及駐港解放軍，在新設於缸瓦甫並模擬香港的真實城市環境的特別行動訓練設施進行反恐演習。