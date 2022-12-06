多59地點納強檢　觀塘紀律部隊宿舍再上榜

再增59個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該59個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.葵涌安蔭邨德蔭樓

2.葵涌石籬二邨石歡樓

3.葵涌石籬二邨石怡樓

4.大埔廣福邨廣祐樓

5.屯門兆山苑柳景閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.馬鞍山富安花園12座

2.粉嶺榮福中心5座

3.將軍澳日出康城Sea To Sky 2座

4.葵涌葵馥苑安葵閣

5.將軍澳新都城都會豪庭1座

6.沙田穗禾苑慶盛閣

7.將軍澳怡心園4座

8.長沙灣昇悅居1座

9.九龍灣麗晶花園5座

10.屯門兆麟苑富麟閣

11.青衣美景花園12座

12.橫頭磡富強苑富康閣

13.九龍灣麗晶花園14座

14.青衣海欣花園6座

15.觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

16.油塘油美苑灝美閣

17.沙田翠湖花園D座

18.沙田愉翠苑愉廉閣

19.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

20.鴨脷洲海怡半島海逸閣

21.荃灣海之戀愛炫美2B座

22.鰂魚涌太古城建安閣

23.屯門卓爾居7座

24.長沙灣凱樂苑凱葶閣

25.筲箕灣愛蝶灣8座

26.鰂魚涌寶峰園A座

27.沙田沙田第一城21座

28.沙田銀禧花園6座

29.大埔富雅花園3座

30.屯門卓爾居3座

31.屯門兆山苑樟景閣

32.柴灣華廈邨華欣樓

33.油塘高翔苑高康閣

34.屯門邁亞美海灣1座

35.屯門美樂花園10座

36.屯門大興花園2期9座

37.馬鞍山馬鞍山中心2座

38.北角英皇道275號南天大廈

39.大埔雲滙9座

40.何文田冠德苑冠榮閣

41.鰂魚涌太古城元宮閣

42.堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

43.黃大仙飛鳳街17至29號盈利大廈

44.元朗朗晴居5座

45.觀塘順緻苑順隆閣

46.西灣河鯉景灣安屏閣

47.沙田花園城雅蘭苑

48.大埔翠林閣1座

49.柴灣杏花邨38座

50.元朗溱柏2座

51.粉嶺海聯廣場1座

52.馬灣珀麗灣1座

53.粉嶺粉嶺中心L座

54.屯門兆康苑兆恆閣