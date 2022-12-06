建青嶼連接路需時10年　議員促壓縮工程程序

政府計劃向立法會申請7.3億港元撥款，就興建青衣至大嶼山連接路，展開勘查研究及詳細設計。有議員今日(6日)在立法會交通事務委員會特別會議上，關注工程時間長達逾10年，建議政府壓縮工程程序；亦有議員對比港英政府的「玫瑰園計劃」當時「做得咁快」，要求政府檢視進度。

議員陳穎欣建議十一號幹線及青衣至大嶼山連接路都要豁免收費，否則多年後就要就公路的收費而煩惱。她又指隨新界西人口增長，現時道路網絡難以應付，而青衣至大嶼山連接路工程需長達11年時間作規劃及建造，建議局方檢視進度，壓縮工程程序。運輸及物流局副秘書長葉李杏怡指公路收費與否是因應不同情況，現時就十一號幹線是否收費未有定案。路政署主要工程管理處處長陸偉雄則指前4年屬前期工程，後6年為建築工程，更舉例青馬大橋都「起咗5年幾6年」，因此兩者建造規模時間相約。

工程界議員盧偉國關注工程時間，指當時港英政府的「玫瑰園計劃」，完成興建赤鱲角機場、機場鐵路等，形容當時建築工程「做得咁快」，而當時技術更未如今日進步，因此盧要求當局再壓縮工程時間。陸偉雄再回應指會盡量壓縮工程時間，「所有嘢會同步進行」，但強調有法定程序需遵守，包括環評報告等。

當局早前解釋，今次研究甚為複雜，涉及多個專業範疇，包括跨海大橋、分層道路交匯處和高速道路的設計、調整繁忙的青沙公路和長青公路的走線、土力設計和環評等，將會委聘顧問進行研究，並監督相關工作。當局又預計相關工作會在4年內完成，包括要1年工地勘測、15個月環境影響評估、11個月的法定程序和25個月的設計工作。青衣至大嶼山連接路將是橫跨馬灣航道的一座跨海大橋，全長5.2公里，雙程三線行車。當局指連接路將改善青嶼幹線的交通情況，亦可連同十一號幹線，增加新界西北居民來往市區的路線選擇。