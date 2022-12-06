批三隧分流方案未能解決擠塞問題　梁熙：政府斷估市民痛苦

政府日前交代對明年西隧專營權屆滿後，三條過海隧道的擬議收費方案，表明希望透過調整收費落實「三隧分流」，但其建議方案將東隧及紅隧收費由現時的25、20港元，一律加至30港元，而西隧收費就由75港元減至60港元，的士則劃一收費25港元。不過，有多名議員不滿政府方案，今日(6日)在立法會交通事務委員會特別會議上，指不認同加價去解決擠塞問題，更批評政府未有作詳細研究，憂最終變成「政府斷估、市民痛苦」。

議員陳恒鑌指政府採取加價及減價的做法，即同時引入兩個變量，是難以達致成效，反問如果想「兩步走」，為何不直接測試不同時段不同收費方式的效果。至於議員劉國勳不認同加價去解決擠塞問題，建議政府在非繁忙時間收取較便宜的費用。

另一議員梁熙指當局透過推算模型去推斷三隧分流的效果，要求當局提供模型的結果，包括訪問人數等，避免造成「政府斷估、市民痛苦」。至於議員顏汶羽更以車房洗車做例子，指自己下午洗車時收費140港元，但原來深宵洗車只需100港元，稱「連車房阿叔都識用時間去做疏導」，質疑為何局長要分兩步走浪費時間？

運輸署副署長(策劃及技術服務)邱國鼎回應指運輸模型會分析全港人口分布、物業的分類、家庭收入，以推測起點及終點和使用交通工具的類別，而現時運輸模型正進行更新，發現有人會改變使用隧道的選擇。另外，運輸及物流局局長林世雄回應指擬議收費方案，如果能夠理順車流及善用容量，無論是駕駛人士還是使用交通工具，亦都有助減低行車時間及社會成本。