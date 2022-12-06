政Whats噏：斥教育局政策死板　葉劉：派錢唔等於做到嘢

政府本年度教育開支預算係1,119億港元，睇落個數額唔算少，教育局每年都有唔同措施要學校執行，但都有唔少人對香港嘅教育政策同體制不滿，教育前線工作更困難重重添！葉劉淑儀（葉劉）日前出席香港中學校長會周年大會時，更大鬧政府唔係一味靠派錢就可以解決問題，政策死板、唔肯溝通先係問題咁話喎。

政府投放資源、派錢畀學校，每年仲有唔同措施叫學校做，唔係好事咩？葉劉就話唔單止唔係好事，仲係增加學校行政負擔添！佢覺得教育局要明白到，派錢唔等於「做到嘢」，反而應該「源頭減廢」，令學校可以「休養生息」，專注真正嘅教育工作，培育年輕人，而唔係用錢買服務，而且如果服務提供者嘅水平良莠不齊，又會衍生其他問題。

葉劉仲話有校長反映教育局規條多，政策死板，例如唔容許學校喺中三開設獨立嘅物理科、化學科同生物科，只可以開設綜合科學科，間接遏抑同學嘅進步。規條多之外，葉劉亦收到風，話近年教育局減少咗同學校溝通，但就會繼續去問責學校，佢形容情況「極不理想」，一定會敦促教育局改善咁講。咁就拭目以待啦！