4男子違反隔離或檢疫令 今被判罰款及緩刑

衞生署今日(6日)表示，4名人士因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)或《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，今於裁判法院被判刑。署方發言人強調，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首2宗個案涉及23歲及72歲男子，早前確診並獲發隔離令期間，曾分別於9月16日和8月15日離開隔離地點，被控違反第599A章第32(1)及32(3)條，今日於東區裁判法院分別被判處監禁3周，緩刑12個月；以及監禁2周，緩刑12個月。

另兩宗個案分別涉及55歲及61歲男子，早前獲發強制檢疫令，期間分別於去年5月17日和今年4月18日離開檢疫地點，前者被控違反第599C章第8(1)及8(5)條，今於觀塘裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月，以及罰款5,000港元；後者則被控違反第599A章第32(1)及32(3)條，今於九龍城裁判法院被判處監禁兩周，緩刑15個月，以及罰款3,000港元。