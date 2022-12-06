跟隨內地逐步放寬防疫政策　當局強調會控制疫情爆發

澳門確診輸入及相關病例未止，每日續添零星個案。不過隨着內地逐步放寬疫情防控措施，當地社會文化司司長歐陽瑜今(6日)公布，澳門會跟隨內地，研究逐步放開防疫政策，但強調不是「躺平」，會控制疫情無限爆發的出現，以免醫療機構不勝負荷。她提醒民眾要有心理準備，新冠病毒會殺入社區，令社區持續一段時間出現染疫個案。

對於如何定義社區有疫情大爆發，歐陽瑜以當地今年6月爆疫的「618」時期為例，當每日中招人數超過5,000人時，便要禁堂食、停辦大型活動、停課等，以便控制疫情。而學校方面，若一所學校有多於10人染疫，便會視乎感染情況作應對，例如個別班級停課。她期望市民了解病毒特性，會爭取本周內推出圖文包，介紹Omicron變種株的特性及指導用藥；下周也會分階段派發嬰兒或成年人版的抗疫；另會推出線上問診、社區門診、指導家中自行用藥等。當局會參考新加坡等地的做法。

歐陽瑜續指，愈來愈多數據顯示，Omicron變種株的致病力弱，一般成年人及小童，確診後均無症狀，發燒者也可用適當服用退燒藥康復。她提到，現時有約6,000名8歲以上長者未曾打新冠疫苗，強調要為自己健康把關，盡快打針，才可有效應對疫情。