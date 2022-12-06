缺德租客遺棄5貓　斷水斷糧一走了之　單位驚變垃圾屋

本港房屋需求大，不少港人都會選擇租屋居住，但業主選擇租客要三思。屯門有寵物店近日在社交平台發文，指近日接獲業主求助，有租客遺棄了5隻寵物貓後一走了之，其單位更已變成一垃圾屋，「成屋成牆都係屎尿同小強(曱甴)，臭到離曬譜！」業主更在貼文中留下涉事租客的電話等個人資料，且現已搬至良田，呼籲新業主小心中伏！

寵物店Facebook專頁「星星寵物。水族」發文，指涉事單位位於藍地某屋苑，且已變成「恐怖垃圾屋」。租客拖欠租金，「全屋垃圾多到要消防員係隔籬單位爬入去單位」。而被的5隻遺棄寵物貓更斷水斷糧，貼文者亦不禁大罵「主人正一人渣」，另聽聞屋內本身有24隻寵物貓，前主人日前曾向街坊反映有3隻走失的小貓亦未尋獲，但未料發現原來有5隻貓貓被遺棄，「呢個垃圾主人真係滿口大話，唔佩養動物」。

事件引起網民關注，不少人均關注貓貓的去向，並批評涉事租客，「呢類不負責任嘅人, 直係害人害物」、「烈入黑名單！永不租用」、「太恐怖，好得人驚，睇到起雞皮，發惡夢」。店主亦在留言中指已就事件報警，惟警方表示，如貓貓在一周後無人領養「就直接.......」，雖然店主沒有表示，但大多網民都明白貓貓或將人道毀滅，但現時除了主人現身外，難有其他方法拯救牠們。