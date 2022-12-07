國泰離譜編更　空服員一日飛三航班

國泰空中服務員工會昨日召開大會，不少從業員都大吐苦水，工會代表蕭詠恩昨日代會員發聲，更披露不為人知的離譜編更，如有空中服務員一日被安排執飛三個中程航班，首程先飛印度、同日再由印度飛返香港，當晚再接力飛往日本，不停飛的後果，是職員不夠時間休息、服務質素下降，而乘客雖對國泰的表現有意見，也明白空服員不容易。有員工直言「十分辛苦」「公司不能繼續這樣下去……」。

蕭表示，員工對公司編更問題提出不少問題，如「隨時候命」的更表編排混亂。上述情況其實早在今年初時已開始，工會一直很努力和公司溝通，但近一年後，仍然沒有得到任何回應，期間公司航班持續增加。

昨日與會的部分國泰職員坦言，對公司增聘人手沒有信心，因為公司提供的底薪低至9,000多元，在人力市場上根本無競爭力，一名大學新畢業生的薪酬早已不止9,000元。有出席大會的國泰員工談起工作時一臉怒氣，對資方怨氣頗大。而國泰早前增聘人手時，已被網民譏笑底薪出手太低，只比最低工資高不了多少，揶揄該公司的工資不具競爭力。