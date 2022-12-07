東方日報A1：人手緊缺噩夢　國泰醞釀罷工

疫情3年加上復常步伐慢吞吞，令香港航運業陷入寒冬，惟聖誕新年的黃金檔期將至，航空業或再爆大鑊！因管理不善全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，旗下工會不滿國泰近月持續增加航班數量，同時又因人手不足而剝削機艙服務員，工會代表力數資方削減航班人手編排致工作量大增；編更混亂，有員工長期被編排即日來回航班值勤，喪失外站津貼；新人月入僅為底薪9,100元。工會警告，若問題未獲正視，不排除聖誕及農曆新年期間採取進一步行動，包括罷工或按章工作。有學者指國泰過去3年大幅裁員，現時人手不足引發員工不滿，可謂自食惡果。

國泰機艙服務員工會昨日舉行閉門會議，討論員工福利待遇的安排。除了出席會議的95名會員投票外，工會亦設網上投票，讓會員表達對未來行動的意見。工會沒有透露有多少人投票，但稱有100%的人支持進行下一步行動。

任職近9年的空姐羅小姐披露苦況，指國泰航班人手一直較其他航空公司少，今年1月起各航班再縮減至少一名人手，導致每名機組人員由以往照顧約50名乘客，增至約70人，工作量大增。她舉例，以往航班慣常有一名經理級的員工，主力處理緊急、突發事情或客人投訴，現時需同時兼顧送餐等服務。

工作編更方面，羅小姐指，機艙服務員的主要收入來源來自「外站津貼」，而以往員工每月平均獲編排一班長途機、數班短途機工作。惟過去數個月，有員工被安排一個月10班即日來回的短途機，意味「一元的外站津貼都拿不到」。同時，新入職員工每月收入可能只有底薪約9,100元。

羅亦不滿資方縮減外站休息時間，以飛往印度等長途機為例，過往能在外休息一天，現在改為即日來回，導致員工休息不足。她強調，很多員工都希望公司回復正常安排，「起碼加番個人畀我哋」。

工會主席張鑑源表示，自從港府放寬入境檢疫措施至「0+3」後，國泰逐步增加航班，前線員工工作量不斷增加，但薪津卻減少，工會近月曾透過不同方式表達訴求，惟國泰反應冷淡。昨日召開的會員大會有近百名員工出席，最終全票通過授權工會採取進一步行動。他期望國泰與工會能進行和平、友善、開放的協商。但若未能取得正面成果，不排除在聖誕或農曆新年期間進行下一步行動，強調罷工是迫不得已、最後考慮方案。

對於員方可能發起罷工爭取權益，國泰發言人回覆指，公司在重建網絡期間須作出暫時編更安排。其中大部分備受關注的事項，已適時於明年1月的值勤更表得到解決。發言人強調，隨着邁向復常，公司將能為機艙服務員提供更多編更選擇，並向乘客保證航班服務將運作如常，毋須擔心。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評國泰人手長期不足，癥結是疫情期間大幅裁員，管理層又無體恤前線員工，直斥空中服務員月入僅9,100元是「十分過分」，打垮前線人員士氣。就國泰早前表明計劃增聘人手，他擔憂待遇無改善下難以吸引新人投身行業。倘節慶期間上演罷工等行動，更難免打亂數以萬計的乘客行程。

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