變種致病力減弱　專家倡新冠肺炎改名「新冠傳染病」

內地官媒日前發文指出，Omicron變種病毒致病力在減弱，應對能力在增強，為內地持續優化完善防控舉措奠定了基礎。同日，中華中醫藥學會感染分會召開專家共識會，該學會主任委員谷曉紅表示，會上她和十多名副主任委員達成共識，新冠肺炎應改名為「新冠病毒傳染病」。

國家衞健委周三（7日）公布，內地前一日新增25,115宗本土新冠病例。其中，廣東省新增4,919宗病例，其中3,323宗由廣州報告。重慶市新增3,765宗病例。北京市則新增3,974宗病例，其中200人於社會面篩查中發現。國務院聯防聯控機制將於周三下午3時召開新聞發布會。

在廣東廣州市，多區解除疫情臨時管控區近一周，內媒從當地多家醫院獲悉，門診就診人數略有增加，但增幅不明顯。有醫生表示，防疫政策調整，對醫院就診人數及醫療擠兌現象的出現，尚無直接影響。廣州各大文博場所近期陸續恢復開放，周二起廣東省立中山圖書館、越秀區圖書館適度有序開放服務，廣州美術館亦於當日恢復開放，市民憑健康碼綠碼即可入館。