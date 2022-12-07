政Whats噏：公民黨前成員陳琬琛稱應符合愛國愛港　擬申辦關愛隊

政府計劃喺全港18區成立「關愛隊」小隊，當中以荃灣同南區為試點，計劃明年首季率先喺荃灣與南區成立「關愛隊」，今個月會公開邀請團體參加首階段遴選。公民黨前成員、荃灣區議會主席陳琬琛話會積極考慮申請，佢話做區議員多年，一直服務市民，應符合愛國愛港條件。

民政及青年事務局尋日(6日)向立法會提交相關嘅文件，當局參考區議會一般選舉選區分界，將18區劃分為小區，每個小區各設一隊「關愛隊」小隊，而每小隊兩年總資助金額大約為80萬至120萬港元。陳琬琛認為同一條屋邨或屋苑嘅小區應由同一團隊申辦，產生協同效應會較好。佢又話問過一啲青年，對方好樂意擔任「關愛隊」義工。至於政府建議由當區民政事務專員做「關愛隊」嘅總指揮，佢認為做法合適，如果有緊急事故，需要政府部門協調部門到小區，由專員協調統籌會較好。

喺2020年民主派初選期間，抗爭派發起「墨落無悔」聲明，話會運用《基本法》賦予立法會權力否決財政預算案，令行政長官回應「五大訴求」等，而當時公民黨同新民主同盟嘅成員就以黨名義簽署。其後有傳呢份聲明可能成為政府取消區議員資(DQ)嘅把柄，而喺政府落實要求全體區議員宣誓前，陳琬琛等多名區議員退出公民黨。

另外，立法會前議員、新界社團聯會會長梁志祥就話一直期待成立關愛隊，而一個團體可申請多區嘅關愛隊，相信有能力團體可申請多區，例如新界社團聯會喺元朗有50幾個屬會，相信屬會會按自己能力申請。對於關愛隊每個小隊人數約8至12人，佢話曾經同特首及局長反映，義工團隊唔應該限人數，特別係有啲區人口較多，當時局長回應話義工數目應「多多益善」。佢話雖然人數多唔等於質量好，但工作量會做到十足。