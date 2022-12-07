東鐵綫大圍站男子墮軌當場不治　九龍塘至沙田站服務暫停

今晨(7日)約10時51分，港鐵大圍站內一名男子，懷疑由往上水方向月台墮軌，站內職員及駐站警員趕至現場了解，並待消防員到場將事主救出抬回月台位置，惟經檢驗後證實他當場死亡，其身份及墮軌原因有待調查確定。

受事件影響，港鐵宣布東鐵綫服務受阻，現時九龍塘至沙田站來回方向暫停服務，來往金鐘至九龍塘站及沙田至上水站則維持6分鐘一班車。港鐵職員正處理有關情況，據過往經驗預計需約45至60分鐘處理同類事故，呼籲乘客考慮使用觀塘綫轉乘屯馬綫。港鐵亦正安排免費接駁巴士行駛九龍塘至沙田站。

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