國泰員工難頂編更混亂　授權工會採取行動　罷工是最後一步

因管理不善全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，旗下空中服務員工會不滿國泰近月持續增加航班數量，同時又因人手不足而剝削機艙服務員，昨日(6日)召開緊急會員大會授權工會採取任何後續行動。工會外務副主席蕭詠恩今早(7日)出席電台節目時表示，已獲會員一致表決，通過授權採取任何行動，惟目前仍未決定下一步，但不排除所有一切行動，「罷工」將是最後一步，惟她強調不想走到這一步，目前則持樂觀態度。

國泰回應稱，大部分關注事項，已在1月的輪更表得到適時解決，又指在網絡重建期間，需要做一些臨時的編更安排。對此蕭表示，自去年7月公司已使用新系統進行編更，而在稍早時候，即今年初航班還沒有回復時，同事們也有體諒，但直至今年9月，隨著航班逐漸恢復，編更的安排卻減少了員工的休息時間，她質疑公司早該預料航班將會恢復。

蕭形容目前「更表」十分混亂，她以同事的航班行程為例，稱有部分同事每隔一天，就需飛一次即日來回航班，而過往飛澳洲時會有1天的休息時間，但現在卻縮減到15至17小時，當中更需包括過關及交通時間；至於飛紐約，以往亦有1日半休息時間，現在同樣縮減至只有24小時。