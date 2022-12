3人網購抽濕機中伏　被呃近萬元

網購騙案繼續不止,近日有3名市民分別在網上買賣平台和社交專頁購買同款抽濕機,惟付款後賣方隨之失聯,貨財兩失,各損失3,080港元,即共失9,240港元。警方發現,上述賣方在買賣平台的帳號為「ecfurniturehk」,社交專頁帳號為「易購網上傢俬城」,共通點是使用相同電話號碼。

截至今日(7日),過去一周出現過的涉詐騙專頁至少有18個,包括Back、Easy market易購、Fashion Holiday團購社、Global Living Discount、Global 生活館、I want to Travel by、Jean Bagadiong、Leisure Trip、P4WSY - Pet Grooming 上門寵物美容、Passion Foods - Gourment & Premium Food、Staycation Vip、SurajStores Hub、Travel around HK、Xinhua Tourism、初阳newsun、泊檔Pakdon、酒店Secret及熙美 life,不排除部分是假冒同名專頁。

警方呼籲,市民網購前可以到守網者網站使用「防騙視伏器」,輸入賣方店名、電話、轉數快賬戶等資料,查看是否涉及詐騙。