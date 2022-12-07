渣打信用卡爆盜用危機　多人反映中招　卡中心打極唔通

渣打銀行信用卡爆盜用危機！東網今日(7日)接到多名讀者反映指，他們的渣打銀行信用卡被盜用，明明人在香港，且沒有消費，卻不停收到短訊通知信用卡有消費紀錄，更甚的是，苦主們欲致電信用卡中心報告事件及取消信用卡，信用卡中心卻一直線路繁忙無人接聽，感到十分徬徨。網上亦有苦主發貼討論事件。

讀者陳先生指出，今日知悉兩位朋友的渣打信用卡被盜用，打了兩個小時電話才有銀行職員接聽，而他自己早上亦收到短訊，指其信用卡有可疑交易，已被攔截及終止，他欲致電信用卡中心了解，但一直無人接聽。另一讀者亦指，他與朋友昨日(6日)不約而同收到信用咭在美國地方被簽賬的電郵或SMS提示，他們人在香港，立即致電信用咭中心電話，但線路非常繁忙，等了兩小時才有職員接聽。

社交網站亦有人發貼討論事件，有網民指昨凌晨一時起收到短訊提示，指信用卡有一項18元美金的交易，至昨早8時，再被盜用8、9元美金，多次交易累計達折合400港元，與同事商討後，發現對方亦有相同情況。貼文一出，多名網友紛紛指近兩日都中招，有網民因中心熱線無人接聽，遂親身到分行處理，惟分行職員只是着他致電信用卡中心取消信用卡，後來熱線接聽，職員指太多案件要處理，未能即時處理，要一、兩日後才能回覆。