涉兆康站衝突致多項設施損毀　3人暴動罪成

3年前屯門港鐵兆康站發生示威衝突，引致港鐵及輕鐵多項設施被破壞，兩鐵事後花費逾870萬港元維修。警方事後拘捕涉案5名男女，其中兩人早前於區院承認一項暴動罪，其餘3人則否認控罪受審後，今日（7日）均被裁定罪成。

5名被告依次是何嘉俊(21歲)、雷呈昊(19歲)、黃健進(33歲)、梁姓女生(16歲)及陳朗婷(22歲，女)，同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月7日，在屯門港鐵兆康站及輕鐵兆康站一帶，連同他人參與暴動。何及梁認罪，2人分別另有一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，則獲准擱置處理，存檔法庭。其餘3人則否認控罪受審後被裁定罪成。

法官於書面裁決理由書中指，控方證人可信可靠，片段亦確認了控方大部分案情及證人的證供。雖辯方力陳各被告或只是「無辜途人」，在混亂中隨他人逃跑或離開。惟法官指各被告當時不但在暴動核心範圍附近出現，且各人被截停時分別被搜出的裝備包括面巾、防毒面罩、手套等，認為從他們被捕的地點、裝備及管有物品等已產生累積效應，認為3名被告並非無辜途人，他們乃蓄意留守，提供鼓勵，亦知道示威者當中有人會進行破壞，並實際進行破壞，裁定3人暴動罪成。

案件編號：DCCC 106/2021