七欖播錯國歌　當局回覆正調查　重申港區國安法具域外效力

七人欖球賽接連發生播錯歌事件。議員梁美芬就事件向政府提出書面質詢，文化體育及旅遊局長楊潤雄回覆，指當局回覆指警方有組織罪案及三合會調查科正循是否涉嫌違反《國歌條例》、《國旗及國徽條例》等展開調查；又指《港區國安法》具有域外效力，會進一步調查是否違法。

楊潤雄指出，按照現時掌握的資料，南韓舉行的亞洲七人欖球系列賽誤將反修例歌曲，當作中國國歌播放的事件，未見有政治原因或不良動機。他表明完全不能接受事件，強調國歌必須予以尊重，亞洲欖總已對事件負上責任，並承諾確保同類錯誤不再發生。

當局指亞洲橄欖球總會在場館內為沒有播放香港隊的正確國歌致歉，並播放正確國歌。而警務處有組織罪案及三合會調查科正調查香港欖球隊在外比賽期間，錯播國歌的事件。警方會調查事件有否涉及違反《國歌條例》、《國旗及國徽條例》或其他香港法律。 調查仍在進行中，並會繼續與相關人士及機構了解事件經過及搜集證據。

當局又重申，互聯網並非無法可依的虛擬世界。任何人或組織在互聯網發布資訊，都必須符合國安法和本地法律的相關規定。如發現有違法行 為，執法部門會追究有關人士或組織的刑事責任。同時強調國安法具有域外效力，任何人或機構違反國安法，無論他們身在何方，政府會依法處理。

至於對於國安法是否適用於今次事件，當局指國安法已清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行，即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、以及勾結外國或者 境外勢力危害國家安全。任何人或機構的行為是否違法， 須視乎其相關情況，包括事實、相關的行為和意圖、所得的證據等因素而定。由於調查仍在進行中，故不宜對個別個案作評論。