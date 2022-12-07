刺警「孤狼」死因研訊　陪審團一致裁定死於自殺

去年7月1日銅鑼灣發生男子刺傷警察後自戕死亡的事件，死因裁判法庭就死者梁健輝的死亡事件展開了4天研訊，今天（7日）由死因裁判官高偉雄引導2男3女陪審團就死因作出裁決，可選擇「死於自殺」或「死因存疑」。陪審團退庭商議約1小時10分鐘後，一致裁定死者用刀刺向自己左胸位置，死因為胸部刺傷，死於自殺。陪審團並無作出任何建議。死者家屬今天亦無到庭聽取裁決。死因裁判官應研訊主任要求，將大部分屬於死者的個人物件歸還死者兄長，而涉案兇刀及載有遺書的8隻USB記憶體則充公處理。

研訊首次披露死者遺書，內容主要控訴警方打傷市民、包庇罪犯、不受法律制衡，因而導致今天的事（刺警）發生，希望今天的事（刺警）可以帶來制衡。死者指自己隱約已見到生命的另一端，有時會問自己有否令世界變得更好，並在遺書向家人及同事交代身後事和工作安排。

死者的兄長、上司及同事作供均形容死者比較靜，他們都不清楚死者的社交狀況。臨床心理學家則推論死者為人追求完美及理想主義，希望世界變得更好，甚至可能抱有「極端執念」。研訊披露死者曾在2008年於《蘋果日報》任職兼顧資料搜集員，為期約1.5個月。死者房間內亦儲存一疊《蘋果日報》，有不少內文用螢光筆間起，內容主要關於警暴投訴、警員加薪、公務員與內地掛職、強積金問題等等。法醫指，死者胸口有2個刀傷，分別深7及9.5厘米，貫穿左胸壁前方、肋骨、肺部、胸腔、心包、心臟、橫膈膜及肝臟。主要死因為胸部刺傷。

死者梁健輝，終年50歲。2021年7月1日晚上約10時05分，他在銅鑼灣軒尼詩道555號對開的行人路，即崇光百貨外持刀刺向28歲男警蘇敬祖，然後再用刀刺向自己的胸口自殺，送往律敦治醫院急症室，同日晚上11時20分宣告離世。

案件編號：CCDI-555/2021