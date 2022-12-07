議員斥政府自吹自擂　指搶人才要有好政策　促盡快處理印花稅

香港人才流失問題嚴重。立法會今日（7日）就政府推出的一系列人才措施作出討論，多名議員批評當局有關「香港具吸引力，無需在房屋等議題下工夫」的說法，對此表示失望，認為「搶人才」要有一些好政策，期望政府能着手處理印花稅問題，同時應效法其他地方的人才政策。政府回應指當局有參考其他地區的人才政策，惟認為鄰近地區適用手段不能照搬來香港，要結合香港獨特優勢和情況。

身兼行政會議成員的議員林健鋒表示，不認同局方指香港很有吸引力，因此無需在房屋等議題下工夫的說法。他以深圳為例，指當地亦有為人才提供房屋津貼，香港不能單用有很大發展機會吸引人才，認為搶人才需要有一些好政策，促請政府着手處理印花稅並推出新措施，亦可效法深圳的人才政策。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，政府有參考其他地區制定人才措施，惟認為鄰近地區適用措施不能照搬來香港，因為要結合香港獨特優勢和情況，所以一般而言不宜提供往房和現金補貼。

議員邱達根同樣不滿政府稱香港有固有優勢的說法，認為要發展創科不能單靠香港在金融業的固有優勢，而是需要「從頭嚟過」。他又問及政府最近在引進人工智能專家時，為何指某屬會的會員申請來港會有優勢，批評政府在招聘人才時為何會有上述前設條件，質疑有否諮詢業界。孫玉菡強調政府的人才政策透明，承諾會就事件與邱達根商討，並做好人才工作；議員陳祖恒則認為香港未來要推行再工業化，除高端人才外亦需大量的創科技術和實用型專才，關注政府會否進一步優化人才清單。孫回應指當局已開始檢討人才清單，希望在來年首季完成人才清單檢討工作。

林健鋒不認同局方指香港很有吸引力，因此無需在房屋等議題下工夫的說法。