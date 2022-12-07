政府預計4年內收回200公頃棕地　議員促協助作業者覓地重置

隨着洪水橋/廈村、元朗南等發展區的工程展開，政府開始大規模收回區內的棕地。有意見指出，若有關的棕地作業經營者無法覓得土地重置，包括物流倉庫、露天倉貯及車輛維修，最終會被迫結業，嚴重影響本港物流供應鏈的運作。其中議員易志明今日(7日)在立法會提出口頭質詢，關注政府有否協助受影響的經營者覓地重置，並要求政府政府盡快與業界會面。

議員易志明表示「無物流政策，何來有土地支援」，要求政府盡快與業界會面，強調物流供應鏈一旦中斷，對香港民生都有影響。議員劉國勳則要求政府加快開拓香港的新土地，例如1.6萬公頃的綠化地，以安置棕地作業經營者。

發展局局長甯漢豪預計由現時至2026年，政府會陸續收回及清理200公頃的棕地。另外，政府會繼續協助有意經營棕地的作業者，包括地政總署會盡早說明更具體的遷出日期。她又指當中一半綠化地因為較陡峭及偏遠，因此難以發展，同時正檢視另外8千公頃的綠化地，其中200多公頃用作發展房屋，而相關檢視工作在明年完成。不過她強調開發綠化地以用作棕地作業，是有一定困難。