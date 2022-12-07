12殘疾院舍項目開展　料5年增約1800住宿服務名額

本港院舍宿位輪候時間漫長，有部分類別的資助殘疾人士院舍宿位更長達逾10年，有議員表示關注政府會否有一系具列針對性政策，以縮短輪候時間。勞工及福利局局長孫玉菡今日(7日)書面回覆質詢時表示，政府已開展12個殘疾人士院舍發展項目，預計在2022至23至2026至27年間可新增約1,800個住宿服務名額，以回應殘疾人士對住宿服務的殷切需要。

除政府現正開展的12個殘疾人士院舍發展項目外，孫玉菡續指，社會福利署亦計劃透過「私營殘疾人士院舍買位計劃」，於2022至23至2023至24年度增購296個宿位。而社署在邀請服務營辦者營辦殘疾人士住宿服務時，會按照服務名額的相應估計人手，編制計算資助服務的資助額。

議員廖長江另指出本港與其他地區的護理行業資格互不相認，訓練課程內容及時數等亦不盡相同，關注本港院舍護理員的服務質素問題。孫玉菡回覆稱，受僱於安老院或殘疾人士院舍的護理員主要為住客提供個人起居照顧服務，而在《安老院條例》(第459章)、《殘疾人士院舍條例》(第613章)，以及其附屬法例下，並沒有規定護理員的資歷要求，故不存在護理員資歷互認的問題。而為確保院舍員工質素，社署發出的守則，亦已訂明院舍營辦人及主管，不論本地或輸入護理員，應為員工安排持續在職培訓及督導。