批評統一律師考試未落實　林新強：年輕律師德育出現很大問題

本港培養法律人才政策不足，議員陳曼琪今日（7日）在立法會大會上提出口頭質詢，指本港在培訓法律人才方面運用小政府、大市場模式，香港本身的主導政策少，甚至將內地政策納入自身政策，詢問當局接受律師培訓的人次，又如何具體協助培訓及支援中小型律師事務所及大律師，有多少人使用及處理了多少宗法律雲端基金服務等。

法律界議員林新強就指3間大學律師考試標準不同，導致學生質素不一，年輕律師在德育方面出現很大問題，法律系畢業生更有一半入不到PCLL課程，認為浪費培養資源。而法律及培訓常設委員會由2018年指要統一律師考試，但至今未有落實，詢問委員會是否夠「牙力」落實統一考試標準。律政司司長林定國回應指委員會正努力展開討論，會密切關注有關問題。

關於法律雲端服務，林定國指出，由今年3月至11月，有550人使用服務。在疫情網上爭議解決計劃中，由2020年6月開始，平台為市民解決與疫情相關而金額不太高的爭議，直至2022年9月底，接獲超過500宗查詢，處理27宗個案，超過100名調解員及仲裁員加入計劃。他又強調本港法律人士應拓展執業空間，故積極推進大灣區發展，創造更多機會。