19人涉圍理大時油麻地暴動　1人認罪餘人下周開審

2019年11月中，有人針對警方包圍理工大學而發起「圍魏救趙」行動，示威者嘗試反包圍警方，演變成暴力衝擊。警方其後拘捕共213人。其中19人涉嫌在油麻地彌敦道一帶參與暴動，被轉介至區域法院審理。其中1名男被告今天（7日）承認暴動罪，還押至2023年1月20日求情。其餘18人不認罪，押後至下周一（12日）開審。

本案為區域法院案件，今天安排在西九龍法院處理。案中19名被告依次為勞俊軒（27歲）、呂鋒（20歲）、吳進欣（23歲）、倪倬傑（25歲）、蕭竣旻（20歲）、蕭子慧（23歲）、蕭穎鈊（22歲）、黃靖斐（19歲）、黃紫情（26歲）、鄭文豪（19歲）、張振鴻（31歲）、張婉兒（19歲）、趙泳姿（19歲）、鍾凱文（19歲）、古倩誼（21歲）、黃沅詩（18歲）、林堅信（21歲）、李浚維（18歲）及何羚甄（17歲）。他們同被控於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。張振鴻另涉管有1枝汽油、3塊布及4個打火機，被控管有物品意圖摧毀財產罪。今天鄭文豪認罪還押候判，另由於呂鋒及吳進欣的代表大律師確認新冠肺炎，案件須押後下周開審。

據鄭文豪同意的案情，2019年11月11日有示威者發起「三罷」，有大量示威者進佔理大，警方其後到場設防及包圍理大，並圍封附近一帶。同月18日，警方仍然在圍封理大，有人在連登討論區及通訊應用程式Telegram發起「圍魏救趙」行動，同日大量示威者集結在彌敦道至加士居道一帶，彌敦道交通嚴重受阻，及至當晚約9時，旺角亞皆老街至尖沙咀梳士巴利道的交通被堵塞。警方當晚10時到加士居道設防線及向北推進，期間不停遭示威者掟汽油彈及其他硬物，警方則施放催淚彈，雙方在彌敦道與窩打老道對峙，示威者無視警方警告，築起傘陣及用雷射筆照向警方，有人衝向警方防線及掟汽油彈，馬路上多處起火、火光熊熊；根據警方統計，當晚示威者投擲了至少251枚汽油彈，有3名警察因汽油彈殘留物而滑倒受傷。及至晚上約11時半，警方特別戰術小隊在廣華醫院落車及沿碧街轉入彌敦道，連同彌敦道警員採取驅散及拘捕行動，共213人被截停及拘捕，當中包括鄭文豪，他被截時面戴防毒面具及穿黑衣黑褲。

案件編號：DCCC 443,576,656/2021