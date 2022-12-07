海洋公園蝕近18.2億　指因資產減值折舊所致　強調不影響現金流

海洋公園早年曾瀕臨破產倒閉，惟獲港府撥款「救亡」後，依然虧蝕連連。海洋公園公司今(7日)發表截至今年6月30日的21/22財政年度業績及焦點回顧，指出現18.2億萬港元的年度虧損，主因來自一筆17.6億萬港元的一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損；以及5.1億萬港元的折舊及撇銷和使用權資產折舊，強調資產減值只於賬面反映，不影響現金流，公司銀行結餘及現金共13億1萬港元，反映現時財政儲備充裕。

入場人次人面，雖然在政府防疫指引下，海洋公園及水上樂園須分別暫停開放105日及128日，但第5波疫情園區仍錄得140萬人次入場，維持上一財政年度水平；於2021年9月21日正式開幕的水上樂園，截至財政年度完結，共吸引20萬入場人次。收入方面，則按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，人均收入也增加21.2%。另計及政府年度對公司的資助，共錄得4.4億萬港元的經營盈餘。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，該財政年度的營運情況極為嚴峻，因為要面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，加上新冠疫情持續導致入境旅遊活動近乎停頓，又指隨着海洋公園在2022年步進45周年，積極努力強化海洋公園為香港備受歡迎之保育、教育及娛樂樞紐的地位，並為業務帶來增長動力。