內地縮小檢測範圍　無症狀和輕症新冠患者可居家隔離

國務院聯防聯控機制周三（7日）發布通知，要求進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施，共有10項要求，其中包括按樓幢、單元、樓層、住戶劃定高風險區，不得採取各種形式的臨時封控。檢測方面，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕症患者可居家隔離。

通知亦要求，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測無感染證明和健康碼，不再開展落地檢。隔離措施方面，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。居家隔離期間，第6、7天連續兩次核酸檢測Ct值不少於35可解除隔離，如病情加重及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者亦可採取5天居家隔離。各地落實高風險區「快封快解」，連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

當局又要求保障群眾基本購藥需求，各地藥店要正常營運，不得隨意關停；不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。各地加快推進老年人新冠病毒疫苗接種，聚焦提高60至79歲人群接種率，提升80歲及以上人群接種率，並作出專項安排。各地要加強重點人群健康情況摸底及分類管理；同時保障社會正常運轉和基本醫療服務，非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。

此外，通告要求強化涉疫安全保障，嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出渠道通暢。當局進一步優化學校疫情防控工作，沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放。通告強調要堅決糾正簡單化、一刀切、層層加碼等做法，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。