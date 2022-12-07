9個月339宗網上信用卡盜用案　財庫局：如不涉疏忽毋須負責

近期信用卡被盜用作網上購物的個案增加，有議員關注如何避免事件。財經事務及庫務局局表示，今年首3季，警方收到339宗有關網上信用卡盜用的案件，損失約500萬元。今年1至10月，金管局收到有關信用卡未經授權交易的投訴有307宗。局方指，若持卡人懷疑信用卡被盜用以進行未經授權交易，應盡快向銀行查詢或向警方報案，一般而言，若持卡人信用卡被盜用，而持卡人無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，持卡人不需為這些未經授權交易承擔責任。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員梁熙的書面質詢稱，根據金管局數字，去年在香港發行的信用卡有1,905萬張。今年首3季，警方收到339宗有關網上信用卡盜用的案件，去年全年則有371宗涉款550萬港元。值得留意是，近年金管局收到有關信用卡未經授權交易的投訴不斷上升，2017年只有53宗，直至2020期間一直都徘徊於雙位數，但2021年激增至329宗，較2020年的88宗，跳升2.7倍。

梁熙指「僵屍卡」(即連續18個月以上無客戶主動交易的信用卡)易被盜用，關注金管局有否就僵屍卡作規管，許稱，金管局無規定銀行設定相關限制，又指客戶須在信用卡續期時啓動新卡，有助減低閒置信用卡被盜用的風險。至於被問到會否加強信用卡網購認證程序，包括有異常情況便通知客戶，許指出，為保障市民利益，無論商戶有否要求使用一次性密碼作認證，金管局均要求發卡銀行須在網上交易完成後向客戶發出通知信息，讓客戶核對交易紀錄，以及時識別異常情況並向發卡銀行跟進。