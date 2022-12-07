截至本年11月公屋捕鼠1720隻　議員轟房署清理慢變餵老鼠

政府滅鼠不力，食物環境衞生署早前表示根據鼠患參考指數，反映公眾地方的鼠患情況並不普遍，惟有人覺得指數未能反映實際情況，公屋居民也頻頻投訴鼠患嚴重。議員梁文廣今（7日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求局方回應政府接獲的公共屋邨鼠患投訴情況，及潔淨服務承辦商合約針對鼠患的指標，房屋局局長何永賢回應房委會從老鼠「食住行」三方面處理鼠患問題，本年度截止11月共捕獲了1720隻老鼠。

何永賢指房委會過去三年份別接獲760、740和700宗鼠患報告，房委會亦會每年份階段在重點屋邨進行滅鼠行動，2021至22年度捕獲了2560隻老鼠，本年度截止11月捕獲了1720隻。何指屋邨鼠患問題主要成因為有人餵食動物，垃圾未能妥善清理，商戶未能妥善處理食物殘渣等，未來會加強宣傳，提高居民衞生意識，增加聯合清潔行動，亦會引入科技，目前在鼠患比較嚴重的地方設置了網絡錄像監察系統，配合人工智能動態感應器進行鼠蹤監察，且試驗效果理想，又會設立夜間巡查小隊。

梁文廣指居民面對老鼠入屋問題，但公屋潔淨服務承辦商合約不包括入去居民單位處理鼠患，詢問局方會否考慮更改合約，增加專項，協助居民處理。另一議員何俊賢也指服務承辦商的合約大多價低者得，質問局方過去有沒有調整外判合約條款，讓承辦商嘗試新科技處理鼠患。何永賢回應指有部分住戶有習慣問題，導致0單位變成「垃圾房」，指房署會處理特別嚴重個案，如果戶主有需要或無法處理大量堆積垃圾，亦會聯絡親人幫忙，社會福利署也會評估相關個案以採取行動處理，又指公共屋邨會實行扣分制，若單位是嚴重黑點也會扣分。針對外判商合約，何永賢指外判商合約不單看價錢，也會考慮承辦商能夠提供的服務，未來在也會鼓勵承辦商增加科技應用、改善服務。

針對居民「餵老鼠」問題，議員顏汶羽指租置屋邨存在非法餵飼的問題，而房署及食環署只能口頭勸喻，議員周浩鼎指房署未能夠及時清理垃圾，變相「餵老鼠」，何永賢回應食環署可以引用相關條例，請租置屋邨的業主處理嚴重鼠患，房委會在立案法團內也會請食環署給予專業意見處理鼠患。