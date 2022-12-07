訛稱處理保單騙佣　「傀儡保險代理」認串謀洗黑錢明年再訊

廉政公署早前起訴1名安達人壽保險有限公司前保險代理，涉充當「傀儡保險代理」清洗犯罪得益。他涉嫌串謀他人，向安達訛稱經手處理數張保單，而獲發放佣金及獎金共逾27萬港元，並將大部分款項轉帳予招攬他們參與勾當的人士。他今天（7日）在東區法院承認串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。由於他將為廉署錄取無損權益口供，法庭把案押後至2023年4月11日提訊，被告續准保釋。

被告鄭梓昇現年28歲，2019年6月底加入安達成為保險代理，案發於2019年5月至2020年8月期間。被告代表大律師今日求情指，被告因經濟拮据，周轉不靈，才一時愚昧聽從堂兄指示成為「傀儡保險代理」，強調他對背後犯罪活動並不知情，冀法庭判處非監禁式刑罰。

案情透露，案發時被告被列為1份保單的經手代理人，因而分別獲安達發放佣金及獎金逾27萬港元。被告獲發以上佣金及獎金後，保留了逾2.7萬港元作報酬，餘款則轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。廉署接獲貪污投訴後展開調查，並向律政司徵詢法律意見，然後提出起訴。

案件編號：ESCC 1200/2022