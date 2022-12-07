議員關注更生人士重投社會　局方指已多方面支援

保安局指，懲教署在可行情況下會協助在囚人士重返校園。

不少青年或未成年人士因反修例運動而被判入懲教設施。議員陳沛良今日(7日)在立法會會議上提出質詢，促政府加強引導及支援該批青年。保安局官員指出，很多青年人是受到煽動而誤入歧途，1315名人士因黑暴判入懲教所，當中有345名青年是21歲以下人士，政府已推出「沿途有理」計劃，三方面協助該批青年。

保安局指，「沿途有理」計劃三方向支援懲教署青年，包括認識中國歷史、國民教育，加強德育公民教育；心理價值觀重整，治療方法包括心理修復，增強信心；生涯規劃、提供就業機會，包括大灣區工作及舉辦課程。此外，他指出「去激化」計劃牽涉474名因黑暴在囚人士，相關人士積極參與、反應正面、深感懊悔，曾經參與計畫都沒有再被定罪。

電子教學方面，保安局指基於保安原因不可使用互聯網搜尋資料，但2015年開始電子學習資源，提供在囚人士電子學習平台，懲教署在可行情況下會協助在囚人士重返校園。另外，有13項課程安排參與相關認證考試，政府會會檢討引入科技元素。

對於定罪人士重投職場，議員郭玲麗指不少職業課程協助重投升學就業，但社會抗拒僱用，影響重投社會的信心和能力。保安局指著重更生人士重投職場，社會上有很多愛心僱主願意聘請，舉例指470間公司給予更生人士工作，提供800份工作但只有110人申請，認為工作不缺但工種各異。