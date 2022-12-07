累計逾1.2萬名密接院友送亞博　檢疫期間無人離世

社會福利署現於亞洲國際博覽館設置臨時檢疫中心，以接收居住在安老院及殘疾人士院舍，被列為密切接觸者的院友，有議員關注檢疫中心至今的入住詳情。勞工及福利局局長孫玉菡今(7日)回覆表示，在經諮詢醫務衞生局及消防處後，截至今年11月，檢疫中心共接收了逾1.2萬名院友，單日最高使用率為87%，當中沒有院友在檢疫期間離世，但10月起檢疫期間發現的確診宗數再次錄得上升趨勢。

孫續稱，由今年5月至上月23日，檢疫中心共接收了12,076名院友；而檢疫中心的床位數目則由5月的858張，增至目前的1,080張；病床使用率亦由9月的25%，大幅回升至上月的67%。然而，在檢疫期間發現的確診宗數，除8月至10月間稍為下跌84宗外，10月起亦再次錄得上升趨勢，即由240宗，增加250宗至上月的490宗。

議員江玉歡關注檢疫中心的人手編制，以及照顧長者的人手比例。孫回覆稱，社署現聘用的照顧專隊每支會負責270張檢疫床位，每天有兩個輪值時段，共有10名護士、14名保健員及68名個人照顧員當值，而照顧專隊的護士亦必須持有相關專業資格，保健員也須已註冊，才可以在檢疫中心執行職務。另外，鑑於政府近日將被列為密切接觸者的安老院院友檢疫日數，由7日縮短至5日，孫稱，消防處及社署已加強人手及資源，協助院友往返檢疫設施。