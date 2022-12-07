港將設國際調解院籌備辦公室　相關草案今獲立會通過

立法會三讀通過《2022年國際組織(特權及豁免權)(修訂)條例草案》，旨在修訂第558章，使任何關涉國際組織而成立的機構，以及與該等機構相關的人員在外交部與香港特區政府之間的安排下所享的特權及豁免權，得以在香港落實。

內地過去與多國簽署《關於建立國際調解院的聯合聲明》，增加國際調解工作、解決國際爭議。而籌備辦公室設於香港特區，預計自明年年初起開展及組織《建立國際調解院公約》的談判及建立國際調解院的籌備工作。並在相關的國際公約的談判結束後，將之轉型為國際調解院的秘書處和總部。

多名議員均贊成有關修例，認為籌備辦公室設於本港是對香港的肯定，帶來更大的商機等。其中議員梁美芬舉例雷曼事件，指當局經過此事成立金融糾紛調解中心，可見調解涉及範圍廣。她又形容調解工作重要，認為需要處理複雜多變的國際爭端，又提到西方大國常發起爭端，引致其他國家內戰及內鬥，需要人擺平現狀，重申國家成立國際調解院並在港落實，是為香港作出高度肯定，認為是殊榮。