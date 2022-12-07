涉理大非法集結　民主黨羅健熙脫罪　律政司上訴聆訊無期

民主黨主席羅健熙被指在2019年理大衝突期間在尖沙咀聚集，與另外9人被捕，他及其中8人同被控一項非法集結罪，1人則被控公眾地方管有攻擊性武器罪。其中5人已認罪及判刑，羅及另外4人則否認控罪。經審訊後，羅於上月30日在區院被裁定罪名不成立，其餘4人則罪成。法官將罪成4人還押至本月21日求情及量刑，期間待索閱他們的背景報告。不過，就羅健熙脫罪一事，律政司不服並於本周一（5日）提出案件呈述上訴，而法院至今仍未就該案排期作聆訊。

本案共涉及10名被告，除羅健熙（36歲）外，其餘9人為陳重誼、譚浩鳴、莫德惠、鄧卓儒、賴俊雄、陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣。除鄧卓儒獨自面對1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪及1項公眾地方管有攻擊性武器罪，其餘9人均被控一項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。其中5人早前已承認控罪，分別被判監14至18個月及被判入更生中心。

就羅健熙脫罪一事，法官早前的裁決指案發前傳媒已大肆報道理大事件，羅作為政治及公職人員理應主動了解事件，惟羅的說法卻顯示他對事件的認識極之片面，令法官對其誠信有所保留。法官又認為他是為了提高知名度及囤積政治本錢，欲塑造一個與示威者站在同一陣線的形象故在現場出現。法官指羅不可能不知其出現會令示威者感到有支持等，但他沒有作出顯見的鼓勵、對峙行為，甚或曾與示威者互動，其衣着亦與示威者不同，在沒有其他環境證據下，故未能在毫無合理疑點裁定羅罪成。

案件編號：CACC 217/2022