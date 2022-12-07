立會小組開特別會議討論將軍澳綫事故　區議員指意外恐怖促正視

港鐵將軍澳綫往北角方向一列列車在本月5日早上，於駛入將軍澳站前約50米，列車第6及7卡接駁位置有機件故障，觸動安全防護裝置及發出警報，並隨即制停列車。立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會於下周二(13日)召開特別會議討論相關事故。

議員陳恒鑌指特別會議將討論港鐵近來出現甩門、脫卡、市民墮軌事件，又指過去8年東鐵線有超過200宗墮軌，但東鐵線幕門興建計劃「揼足十年」都未有時間表，很難令人接受。

另外，西貢區議員方國珊今日(7日)到金鐘政府總部請願，指情況恐怖、十分嚴重，當日意外影響數十萬居民，影響整個將軍澳生產力，促港鐵正視。她批評照明系統並非即時開啟，未必有自動感應系統，當時只有2個職員協助走到路軌，促港鐵重新檢討保障乘客安全，又指過去幾10年檢討不透明。她又稱，將軍澳線大部分維修工程全部外判，夜晚工作要監管減少人為誤差，並指當日市民就算到調景嶺都未能乘搭港鐵，認為長遠鐵路規劃要興建環迴鐵路過海。此外，她指要加強前線人手、加強保養，更需檢討票價加幅，減高層花紅。及後，方國珊向運輸及物流局遞交請願信。