將藍公路下周日早上8時啟用　增5條巴士路線提供服務

由將軍澳藍田隧道(將藍隧道)及將軍澳跨灣連接路(跨灣連接路)組成的將藍公路，即將在下周日(11日)開通。運輸署今日(7日)表示，藍田交匯處、將藍公路及環澳路(包括附屬單車徑及行人路)下周日早上8時正式啟用，提醒市民應留意最新的相關交通及公共交通安排。而由下周一(12日)起，將新增5條專營巴士路線行經將藍隧道，並於周一至周五上午及下午繁忙時間提供服務，而公眾假期除外。

交通安排方面，將藍隧道在九龍東設有兩個出入口，駕駛人士可以經油塘茶果嶺道的新迴旋處，或連接東區海底隧道的新支路，直接進入藍田交匯處通往將藍隧道。而將藍隧道在將軍澳亦設有兩個出入口，駕駛人士可經將軍澳市中心的寶邑路及寶順路路口，或經跨灣連接路進出將藍隧道；駕駛人士亦可經跨灣連接路前往將軍澳工業邨及日出康城。

公共交通安排方面，新增的5條巴士路線分別為九巴第96號線，康盛花園來往大埔工業邨；九巴第290E號線，將軍澳工業邨來往荃灣西站；九巴第298X號線，坑口(北)來往長沙灣(甘泉街)；新巴第790號線，清水灣半島來往尖沙咀東(麼地道)；及新巴第795號線，將軍澳工業邨來往海達邨(深旺道)，而位於藍田交匯處及環澳路的巴士站亦將於同日啟用。

將藍公路開通後，能夠為往來將軍澳和觀塘以及東區海底隧道的車輛提供另一條主幹道路，以紓緩將軍澳隧道繁忙時間的擠塞情況。但當局提醒市民，藍田交匯處、將藍隧道及跨灣連接路開通初期，新路段部分時段的交通情況可能會較繁忙。駕駛人士可因應實際交通情況，選擇包括將軍澳隧道在內合適的道路往返將軍澳。