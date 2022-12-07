大角咀士多幼貓疑被盜　店主發通牒無果　隔周報警緝賊

大角咀晏架街40號一間士多的店貓，上周三(11月30日)晚約11時許遭人盜去，店主其後翻查「天眼」，發現一名穿淺色上衣、牛仔褲及孭背囊的男子徒手拾貓而去，他離開時淡定自若，在路邊等候交通燈時，還不時察看貓貓情況，然後沿櫸樹街往博學里方向不知所終。

據悉，被盜店貓為3個月大的貓女「鴛鴦」，與歲半大的貓媽媽「忌廉」留宿士多，店主每晚收舖離開，都會確保母女身處店內，惟當晚一時大意，忘記查看「鴛鴦」有無在場，直至歸家後察覺疏忽，他立刻折返檢查，未料到處不見「鴛鴦」蹤影，懷疑牠竄出街外，繼而透過「天眼」揭發事件。

店主初時不想將事情鬧大，於是在士多門口及附近張貼圖文並茂的告示，又在社交網站發布貼文，警告偷貓賊及早歸還小貓，以及呼籲知情人士提供該名男子的消息。期間有街坊稱，事發時曾提醒疑似偷貓的男子，指「鴛鴦」為有主之貓，對方亦回應是怕貓貓在街頭受凍，將於翌日貓還原主，距料事隔一周，「鴛鴦」依然未有歸來。

「鴛鴦」下落不明，貓媽媽多日來顯得無精打采，店主心痛母女分離，終於忍無可忍，至今日(12月7日)下午3時許報警求助。多名警員奉召到場，正了解事件是否涉及刑事成分。據店主表示，「鴛鴦」跟母親一樣性格怕生，不願意讓陌生人抱摸，擔心牠置身陌生環境，可能徬徨難安。