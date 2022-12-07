政Whats噏：酒吧靚女論惹抨擊　陳健波叫屈

身兼行政會議成員、立法會議員陳健波過去曾發表「收成期」言論，惹來各界關注，而最新網上有保險業人士指佢日前於一個保險業論壇上又出現酒吧靚女論，被批評涉及性別歧視。陳則指，講話內容遭斷章取義，引起誤會，無意對女性不敬。

保監局日前舉辦亞洲保險論壇，有保險業界人士公開撰文，提到當財政司司長陳茂波談及在香港經商的好處時，陳健波以「我哋酒吧女仔靚啲（our bars have prettier girls）」作回應。對此言論感震驚及失望，亦驚訝當時未有人提出反對，現場觀眾更以微弱笑聲作回應。認為在任何專業場合呢種性別歧視及妄顧公眾感受嘅評論都唔應該出現，更加唔應該喺國際行業論壇上談及。其後更有財金界「KOL」轉載該文章，狠批陳健波於國際論壇上搞「色狼外交」。

陳健波接受傳媒查詢時則表示，自己言論被斷章取義，引來公眾誤解感不幸。佢指，喺同陳茂波對話環節上，大家講起新加坡同香港兩地競爭。佢指香港唔使怕，相信生意自然會返嚟，並引述現場有人話，香港酒吧女仔都靚啲，並話自己有表明「唔知應唔應該講」，強調希望以較輕鬆嘅方式，去帶出香港軟實力較新加坡好。可能對方引述講話時，無講對話背景及完整對話內容，引起誤會，又表示除非讚女仔都有問題。