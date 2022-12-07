議員促港府與內地商農曆年前放寬通關　撤銷被動查核場所掃碼

內地今（7日）發布「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」（通知），放寬防疫政策，實行一般場所不須掃碼、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測沒感染病毒證明等措施，有香港立法會議員建議政府應藉此機會與內地交流通關流程，務求在農曆新年前放寬，增加配額名額，又可考慮撤銷需要在「被動查核」的場所掃碼。

議員指內地防控措施過去一直趨嚴謹，但發布的通知提到停止全國跨區查驗核酸健康碼，指「希望香港可以成為一部分」，政府需盡快與內地交流，就算未能完全通關，也希望能夠提升更多配額名額。針對香港防疫措施，該議員指仍須「安心出行」軟件，指安心出行的角色可以加強，且認為疫苗通行證有存在必要，但指被動查核場所可以放寬掃碼限制，因目前市民在這些場所掃描「似個人習慣」，並安心出行沒有通報作用。

行政會議召集人葉劉淑儀認為內地防疫措施放寬及對病毒性質新說法，可視為「國家不堅持清零，但要清病」，認為香港與內地通關「露出曙光」，她個人認為要「熬多一兩個月」。她補充，如果內地大城市參考香港經驗，不用全面封控，認同部分城市有條件先與香港放寬入境安排。她說，港府提供數字顯示目前入院人數較多，認為「熬過這一波」，但相信不會令「過年團年飯都吃不到」。

身兼行會成員的議員林健鋒指內地放寬防疫政策，反映香港與內地通關出現曙光，工商界對早日通關已望穿秋水。他要求港府向內地爭取通關時間表及路線圖，包括「點對點」局部甚至全面通關，同時增加港人使用內地驛站名額，盡快由每日1000增加至2000個。他說在內地居家隔離，釋出隔離定額，認為若情況容許，涉香港通關名額甚至可增加至每日4000、5000個名額，容許港人回鄉探親，或工商界年底到內地盤點。