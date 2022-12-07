立會通過草案監管虛擬資產　當局指已平衡市場發展

立法會三讀通過《2022年打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（修訂）條例草案》，旨在就虛擬資產服務提供者設立一個發牌制度，並就貴金屬及寶石交易商設立一個註冊制度；就客户作盡職審查及備存紀錄的規定，適用於虛擬資產服務提供者，並在貴金屬及寶石交易商進行某些交易時，適用於該等交易商；及雜項修訂。金融服務界議員李惟宏指，業界關注市場發展監管平衡，需要合理監管虛擬資產重要性，更加受到保障。他有稱業界擔心限制，投資者選擇少，青年難以負荷專業投資者限制，變相難以參加，未來一定要加強投資者教育。

會議上，議員嚴剛指要加快推出創新監管，加快推出反洗錢科技實驗室，監管不法資金流動；完善監管發展，發揮本港金融科技優勢，保護投資者利益及香港穩步發展；加強與內地合作，合力打擊洗黑錢；加強宣傳協助業界完善措施，協助相關公司加快制定措施及培訓。

此外，會計界議員黃俊碩指有效監管是必需的，最近有案件令人損失數十億，有聲音指虛擬資產容易「一吓就冇晒」，令投資者突然資產化為烏有，認為事件顯示監管制度的重要性。他指監管部門有些「鴕鳥政策」，覺得部分投資者到海外買賣，有事不會「燒到香港部門身上」，認為不理想。

財經事務及庫務局局長許正宇指，條例草案打擊符合最新國際標準，議員明白機遇和挑戰，虛擬資產服務提供者要符合證監會要求，需要定期提交審計資料，證監會亦有權進入處所調查，認為制度可以建立投資者信心，讓其接觸本地投資所。