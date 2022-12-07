政Whats噏：議員表現唔合格　李慧琼評分包尾

第七屆立法會運作至今將近一年，有民調機構今日(7日)發表調查結果，顯示諸位議員無論係「資深」還是「新丁」，公眾評分偏低，可以話連合格嘅水平都攀唔上，尤其是今屆新增嘅「選委會界別」，喺工作表現評分中就敬陪末座；而得分較高嘅地區直選議員，其實亦唔好得幾多，譬如代表九龍中嘅民建聯主席李慧琼不但得分包尾，仲要跌穿「不滿意」嘅水平！

香港研究協會喺上月23日至本月5日，以隨機抽取電話號碼嘅形式，成功訪問1074名18歲或以上市民，就今屆立法會議員嘅表現進行評分，當中以「非常不滿意」為1分、「不滿意」為2分、「一般」為3分、「滿意」為4分、「非常滿意」為5分；結果「選委會界別」得1.70分，「功能界別」得1.71分、「地區直選」就得1.72分，三者皆較今年2至3月所進行嘅同類民調，得分都有所下跌。

至於20位地區直選議員，儘管有18人嘅評分錄得升幅，但俱低於3分嘅水平，新界西北嘅周浩鼎雖然最高分，都只不過係2.72分；至於新界東北嘅李梓敬，評分就由上次嘅2.16，跌至今次嘅2.10；上次得分有2.12嘅李慧琼跌得仲「甘」，得1.86分咋！

受訪者對全體立法會議員嘅5項工作表現評分，得「落實一國兩制」同「監察政府施政」兩項嘅得分較上次輕微上升，分別由2.03升至2.05，以及同1.82升至1.91；而「參政議政」同「回應市民訴求」就同得1.76 分；「推動政府有效施政」就由1.82跌至1.75 分，連串數字反映議員呢幾項工作都未如理想，其表現喺公眾眼中真係令人搖頭。