今增11981宗確診　輸入佔703宗　另多22患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定，不過個案慢慢回升至萬宗的水平。衞生署衞生防護中心公布，今日(7日)本港新增11,981宗確診個案，包括11,278宗本地個案，以及703宗輸入個案。醫管局則新增20宗確診病人在公立醫院離世，以及2宗公眾殮房報告的個案，該2名死者分別為40及82歲的男子，分別已打3針及1針。第5波截至目前累計10,651名新冠死者。

變種株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現各增1宗XBB及BQ.1.1亞系輸入個案；另多3宗XBB及3宗BQ.1.1本地病例。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及37宗BQ.1.1亞系輸入個案；以及116宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及126宗BQ.1.1亞系本地個案。

院舍方面，新增27間院舍出現個案；涉及18間安老院舍及9間殘疾院舍，包括松悅園耆融護養院及富璟護老院(沙田)有限公司。以上院舍共有47名院友及5名職員染疫，故有64名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有920間學校呈報共2,100宗個案，涉及1,759名學生及341名職員；有18間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。