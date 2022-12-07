港府公布二價疫苗接種安排　明年審視需否開展次輪接種計劃

​政府谷針無止境。當局今日(7日)透露，會於明年參考最新的科學證據及專家建議，審視是否需要開展新一輪新冠疫苗接種計劃。當局又表示，由本周五(9日)起，滿18歲人士可預約接種復必泰二價疫苗作第3針；下周五(16日)起，打足4針的成人、或已打3針及曾確診的成人於完成最後一針或康復6個月後，可選擇預約接種第5劑，市民可選擇科興、復必泰原始病毒株或二價疫苗；院舍方面，政府已安排外展醫護團隊到安老及殘疾院舍為院友打二價疫苗。

港府表示，接納以上由聯合科學委員會聯同專家顧問團作出的建議，宣布由本周五早上9時起，市民經系統預約打第3、4針，或康復人士的第2、3針時，均可選擇接種復必泰二價疫苗。為方便有需要人士，在預約系統更新前，相關人士亦可即場要求改為接種復必泰二價疫苗。此外，政府正提升疫苗接種紀錄系統及網上預約系統的功能，市民可由下周五早上9時起在網上預約及在同日開始接種第5針、或康復人士的第4針。

至於安老及殘疾院舍接種方面，專家認為已打4針、或已打3針且曾受感染的院友可按個人需要接種第5針二價疫苗作加強保護，也可在知情同意下選擇科興或復必泰原始疫苗；成年院友打第3、4針時也可選擇二價疫苗。因應專家的最新建議，社會福利署已致函院舍，向家屬及院友介紹，若院友希望選擇接種復必泰二價或第5針，可向院舍表達意願，政府會安排外展醫護團隊到訪接種。

發言人續指，會密切留意包括復必泰二價疫苗等新冠疫苗的接種情況，並根據本港的存貨量，定期檢視接種計劃，需時按專家評估的好處與風險平衡，以及其必要性和迫切性調整接種計劃下不同群組的接種優次。