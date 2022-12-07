立會三讀通過版權修例　議員斥政府未釋疑慮 　市民憂墮法網

為推動香港成為知識產權中心，立法會今日（7日）通過《2022年版權(修訂)條例草案》。有議員批評政府未能釋除公眾對不同創作情景的疑慮，認為市民和創作平台可能會因擔心墮入法網而自我審查。政府回應指會在不同渠道進行宣傳和教育工作，讓大眾更理解條例內容，又承諾會在條例通過後開始新一輪的版權條例檢討工作。

立法後將涵蓋以下5個重點範疇包括因應科技發展，為版權擁有人引入科技中立的專有傳播權利；配合新的傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任；修訂和擴闊版權豁免的範圍，允許某些在互聯網上常見的活動使用版權作品；便利網上學習及圖書館、檔案室和博物館的運作；以及允許聲音紀錄的媒體轉換等。

議員狄志遠指有團體及市民擔心會影響創作和言論自由認為有關想法不能忽視，認為豁免條件不清楚，批評在討論條例過程中，政府未能釋除大眾對於二次創作如改圖、改歌等行為，有否違法的疑慮，擔心市民可能會自我審查，創作平台可能會因為害怕犯法而下架，憂造成「寒蟬效應」；另一議員馬逢國不同意修例會影響創作和言論自由，指修例已平衡各持份者權益，不但沒有扼殺公眾自由，反而能鞏固香港國際地位和機遇。

議員邱達根認為科技日新月異，法例不應落後科技太多，期望政府通過條例後可以開始新一輪的版權檢討工作，又關注政府打擊非法串流裝置執法成效不顯著，期望政府能據香港實際情況再三考慮是否需要加入特定條文。

商務及經濟發展局局長丘應樺指條例通過後當局會在不同渠道進行宣傳和教育工作，讓大眾更理解條例內容，又承諾會在條例通過後開始新一輪檢討工作，研究是次修例中未能處理的問題。