女商人內地遭夫肢解　高院判兇手賠償3512萬港元

貿易公司女東主12年前在內地被其第二任丈夫勒死，並將屍體肢解成6件埋於沙井底，2個多月後陳因故意殺人罪被捕，同年底於湛江市中級人民法院經審訊後被判死刑但准緩刑2年。死者兒子於2012年入稟香港高院，民事控告正在湛江服刑的死者丈夫，就母親身亡一事索償。高院早於2014年已裁定死者丈夫須就死者死亡負責，至今天（7日）高院暫委法官歐陽浩榮賠償額頒下判詞，裁定死者丈夫須賠償3,512萬港元。

原告是死者林凡的兒子兼遺產管理人楊百鈞，被告陳德倉。據判詞披露，死者共有2名子女，生前有供養他們。兒子於科技大學畢業，曾經營網上買賣威士忌生意，但後來結束生意並協助生父的裝修生意。女兒則於案發時在美國讀大學，案發後即停學到內地尋母，其後有一內地人協助她尋母，其後更嫁給該男子，其後在香港完成大學學位。

判詞又指，死者身前約有4,100萬港元的資產，法官認為死者如非身故可再獲2,310萬財產，而子女的損失則約為1,200萬港元，故最終頒令被告共須賠償3,512.7萬港元。據入稟狀指被告於2010年1月16日在中國湛江市霞山區一單位內，襲擊、騷擾、故意傷害及非法禁錮死者，最終令她死亡，原告為此要求被告賠償。

案件編號：HCPI 994/2012