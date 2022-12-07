衞署累計接獲8050宗異常事件　120人離世前14日內曾打針

疫苗接種計劃至今，有市民針後出現副作用。衞生署成立的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，負責對香港使用的新冠疫苗與疫苗接種異常事件的潛在關聯進行獨立評估，委員會今(7日)召開會議，評估嚴重異常事件。衞生署至今共接獲8,050宗異常事件報告，當中包括120宗離世前2周內曾打針的個案。另外，當局以往每個月更新一次新冠疫苗的安全監察報告；至今年下半年起每2個月公布一次。衞生署稱，由2023年開始，相關報告將會每3個月發布。

截至上月30日，本港錄得1,055,730宗核酸確診及1,072,652宗快測個案，其中10,762人離世。同期，衞生署共接獲8,050宗異常事件報告，當中120宗為死者曾於離世前14日內打針的個案。專家委員會已評估上述死亡個案並總結115宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，1宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為3宗個案與疫苗接種沒有關聯，餘下`宗仍有待進一步資料以作評估。委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。衞生署建立了新冠疫苗藥物安全監測系統，亦與香港大學合作透過「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」主動監測新冠疫苗接種關注事件。藥物安全監測系統的主要目的是識別疫苗可能產生的副作用的潛在信號。