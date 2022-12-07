學生減少恐政府縮教育開支　朱國強促未來5年維持現有水平

香港出生率不斷下降，亦對教育界帶來連鎖反應。立法會今日（7日）辯論「維持教育開支佔本地生產總值的比例，提升教育質素」議案。為減低出生率下降對教育界的影響，教育界議員朱國強要求政府以2020至2021年作為參照年份，承諾未來5年維持教育開支，佔本地生產總值百分之4以上，讓政府和教育界有更多時間解決生育持續下降問題。

議員謝偉銓認為政府需要正視適齡學生人數減少問題，及早作全盤規劃和應對，應提升香港教育質素和教師專業水平，不應只關注教育開支佔本地生產總值的比例。另一議員梁子穎則認為過去老師的私人空間用在教育改革和不同新增的工作項目中，如生命教育和《基本法》教育等，令師生相處時間因而減少，但政府卻未針對情況而增加人手，形容「教育界一直係有加工作，無加人手」，批評當局未有正視人手不足的問題。

教育局局長蔡若蓮指香港經濟過去面對不同起伏，惟政府對教育項目投資不降反增，顯示政府對教育承擔。她指就香港人口下降問題，不是暫時性問題而是結構性的問題，當局要正視有關問題，而非維持現狀。